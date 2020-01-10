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Конгрес обмежив військові повноваження Трампа, фото: Max Pixel

Конгрес обмежив військові повноваження Трампа

10 січ 2020, 10:29
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Палата представників США обмежила військові повноваження президента Дональда Трампа.

Більшістю голосів ухвалено відповідну резолюцію. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Рішення передбачає припинення військових дій з Іраном. Глава держави повинен отримати спеціальний дозвіл для таких кроків. Самостійна реакція американського лідера допускається у разі зіткнення США з «невідворотнім збройним нападом».

Ухвалений документ не є законом. Президент його підпише, якщо норми підтримають у Сенаті.

Ненсі Пелосі, спікер Палати представників, раніше заявляла про плани обмежити повноваження Трампа у військовій сфері через загострення ситуації на Близькому Сході. Третього січня за наказом американського президента ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані. У відповідь Тегеран завдав ракетного удару по американській базі Айн аль-Асад, яка розташована на території Іраку. За словами Пелосі, це поставило під загрозу американських військовослужбовців та дипломатів.

Раніше офіційний Багдад заявив, що не вважає актом агресії ракетний удар Ірану. Прем'єр-міністр Іраку Адель Абдель-Магді повідомив про усне попередження зі сторони Тегерану.


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