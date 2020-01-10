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Падение украинского Лас-Вегаса: у Рябошапки продолжают закрывать игровые залы

Падение украинского Лас-Вегаса: у Рябошапки продолжают закрывать игровые залы

10 янв 2020, 16:12
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Ликвидация игорного бизнеса в Украине в разгаре, уверяют в Офисе генерального прокурора. Ведомство Руслана Рябошапки сегодня обнародовало отчет с большими цифрами, в частности, сообщается о прекращении деятельности еще 911 игровых залов за последнее время.

Офис генпрокурора начал 437 уголовных производств, в рамках которых были проведены почти 1,2 тыс. обысков. По итогам этих оперативных действий, как сообщает пресс-служба ведомства, изъяли более 11 тыс. единиц игрового оборудования, а также деньги.

Как известно, 20 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявил о всеукраинской спецоперации по ликвидации всех игорных залов, клубов и лотерей до 16.00. В тот же день в Нацполиции заявили о закрытии свыше 5 тыс. таких заведений.

Пользователи соцсетей с юмором отреагировали на такую новость и начали создавать тематические мемы.

А Рябошапка тогда заявлял, что игорный бизнес в Украине возглавляют те, кто должен с ним бороться.

Некоторое время спустя в интернете начали появляться фото, на которых видно, что на месте бывших игорных залов открывают «VIP караоке», в которых можно петь только совершеннолетним.

Ликвидация игорного бизнеса: у Рябошапки похвастались большими цифрами. Фото: Корреспондент

Ликвидация игорного бизнеса: у Рябошапки похвастались большими цифрами. Фото: Корреспондент

Источник: Ракурс


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