Занепад українського Лас-Вегаса: в Рябошапки продовжують закривати ігрові зали

https://racurs.ua/ua/n131842-padinnya-ukrayinskogo-las-vegasa-v-ryaboshapky-prodovjuut-zakryvaty-igrovi-zaly.html

Ракурс

Ліквідація грального бізнесу в Україні в розпалі, запевняють в Офісі генерального прокурора. Відомство Руслана Рябошапки сьогодні оприлюднило звіт із великими цифрами, зокрема, повідомляється про припинення діяльності ще 911 ігрових залів останнім часом.

Офіс генпрокурора відкрив 437 кримінальних проваджень, у рамках яких було проведено майже 1,2 тис. обшуків. За підсумками цих оперативних дій, як повідомляє прес-служба відомства, вилучили понад 11 тис. одиниць грального обладнання, а також гроші.

Як відомо, 20 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков оголосив про всеукраїнську спецоперації з ліквідації всіх гральних залів, клубів і лотерей до 16.00. Того ж дня в Нацполіції заявили про закриття понад 5 тис. таких закладів.

Користувачі соцмереж із гумором відреагували на таку новину і почали створювати тематичні меми.

А Рябошапка тоді заявляв, що гральний бізнес в Україні очолюють ті, хто повинен із ним боротися.

Через деякий час в інтернеті почали з’являтися фото, на яких видно, що на місці колишніх гральних залів відкривають «VIP караоке», в яких можна співати лише повнолітнім.