Дмитрий Разумков. Фото: Atr.ua

https://racurs.ua/n132195-goncharuk-segodnya-ne-budet-otchityvatsya-pered-radoy-iz-za-zayavleniya-ob-otstavke-razumkov.html

Ракурс

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке. В связи с этим, запланированный на сегодня час вопросов к правительству в Верховной Раде проводиться не будет.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, открывая утреннее заседание парламента.

Разумков заявил, что в связи с подачей Гончаруком заявления об отставке Кабмин вовлечен в консультации, поэтому правительство не будет сегодня отчитываться перед нардепами.

Спикер добавил, что запланированное выступление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко все же состоится.

Нардеп от «Батькивщины» Сергей Соболев заявил, что отсутствие Кабмина на часе вопросов к правительству — это нарушение регламента ВР, о чем он также сказал Разумкову. Другие фракции якобы тоже его поддержали и требуют срочного вызова министров вместе с Гончаруком в парламент.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Гончарук сейчас находится на Банковой, но затем прибудет в Раду.

Как сегодня сообщал «Ракурс», Гончарук передал заявление о своей отставке президенту Украины Владимиру Зеленскому. Премьер-министр заявил, что обнародованные скандальные аудиозаписи являются смонтированными фрагментами записей совещаний в Кабмине, а их целью является создание впечатления, что в правительстве якобы не уважают президента.