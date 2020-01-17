Дмитро Разумков. Фото: Atr.ua

https://racurs.ua/ua/n132195-cherez-zayavu-pro-vidstavku-goncharuk-sogodni-ne-zvituvatyme-pered-radou-razumkov.html

Ракурс

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук подав заяву про відставку. У зв’язку з цим, запланована на сьогодні година запитань до уряду у Верховній Раді проводитися не буде.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, відкриваючи ранкове засідання парламенту.

Разумков заявив, що у зв’язку з подачею Гончаруком заяви про відставку Кабмін залучений у консультації, тому уряд не буде сьогодні звітувати перед нардепами.

Спікер додав, що запланований виступ міністра закордонних справ України Вадима Пристайка все ж відбудеться.

Нардеп від «Батьківщини» Сергій Соболєв заявив, що відсутність Кабміну на годині запитань до уряду — це порушення регламенту ВР, про що він також сказав Разумкову. Інші фракції нібито теж його підтримали і вимагають термінового виклику міністрів разом із Гончаруком до парламенту.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Гончарук зараз перебуває на Банковій, але потім прибуде до Ради.

Як сьогодні повідомляв «Ракурс», Гончарук передав заяву про свою відставку президенту України Володимиру Зеленському. Прем'єр-міністр заявив, що оприлюднені скандальні аудіозаписи є змонтованими фрагментами записів нарад у Кабміні, а їх метою є створення враження, що в уряді нібито не поважають президента.