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Ракурс
Восемь украинских бойцов ранены в результате обстрелов на Донбассе. Фото: flickr.com

На Донбассе боевики применили минометы и БМП: восемь украинских бойцов ранены

18 янв 2020, 19:08
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Боевики на Донбассе, которые контролируются Российской Федерацией, в очередной раз нарушили перемирие.

Враг обстреливал позиции военнослужащих Операции объединенных сил с запрещенного минскими соглашениями оружия — минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия. Об этом 18 января сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

По информации украинских военных, боевики накрывали огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Пески, Красногоровка, Павлополь, Васильевка. Кроме того, из минометов и автоматических станковых пулеметов противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово.

Вследствие вражеских обстрелов за сегодняшние сутки 8 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Напомним, на днях Вооруженные силы Украины зафиксировали 11 обстрелов своих позиций. Украинских солдат были атакованы вблизи Новотошковского, Песков, Светлодарска, Орехово, Васильевки, Павлополя, Авдеевки, Широкино и Невельского. Один украинский военнослужащий в результате обстрелов погиб.

Источник: Ракурс


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