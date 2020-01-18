На Донбассе боевики применили минометы и БМП: восемь украинских бойцов раненыhttps://racurs.ua/n132265-na-donbasse-boeviki-primenili-minomety-i-bmp-vosem-ukrainskih-boycov-raneny.htmlРакурс
Боевики на Донбассе, которые контролируются Российской Федерацией, в очередной раз нарушили перемирие.
Враг обстреливал позиции военнослужащих Операции объединенных сил с запрещенного минскими соглашениями оружия — минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия. Об этом 18 января сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
По информации украинских военных, боевики накрывали огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Пески, Красногоровка, Павлополь, Васильевка. Кроме того, из минометов и автоматических станковых пулеметов противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово.
Вследствие вражеских обстрелов за сегодняшние сутки 8 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Напомним, на днях Вооруженные силы Украины зафиксировали 11 обстрелов своих позиций. Украинских солдат были атакованы вблизи Новотошковского, Песков, Светлодарска, Орехово, Васильевки, Павлополя, Авдеевки, Широкино и Невельского. Один украинский военнослужащий в результате обстрелов погиб.