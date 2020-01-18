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Восьмеро українських бійців поранені внаслідок обстрілів на Донбасі. Фото: flickr.com

На Донбасі бойовики застосували міномети та БМП: восьмеро українських бійців поранені

18 січ 2020, 19:08
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Бойовики на Донбасі, які контролюються Російською Федерацією, в черговий раз порушили перемир’я.

Ворог обстрілював позиції військовослужбовців Операції об'єднаних сил із забороненої мінськими угодами зброї — мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї. Про це 18 січня повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

За інформацією українських військових, бойовики накривали вогнем позиції української армії поблизу населених пунктів Піски, Красногорівка, Павлопіль, Василівка. Крім того, з мінометів та автоматичних станкових кулеметів противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове.

Внаслідок ворожих обстрілів за сьогоднішню добу 8 військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення.

Нагадаємо, днями Збройні сили України зафіксували 11 обстрілів своїх позицій. Українських солдатів було атаковано поблизу Новотошківського, Пісків, Світлодарська, Оріхового, Василівки, Павлополя, Авдіївки, Широкиного та Невельського. Один український військовослужбовець унаслідок обстрілів загинув.

Джерело: Ракурс


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999

На Донбасі бойовики застосували міномети та БМП: восьмеро українських бійців поранені

У районі бойових дій на Донбасі сьогодні проросійські бойовики порушили перемир’я п’ять разів. Внаслідок обстрілів поранення дістали восьмеро військовослужбовців ООС

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19:08