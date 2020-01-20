Обмен на Донбассе: у Рябошапки собрали показания освобожденных из подвалов ОРДЛО и открыли 14 дел, фото — DW

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Следователи Офиса генпрокурора собрали показания лиц, которых освободили во время обмена, который состоялся 29 декабря 2019 года, и открыли 14 уголовных производств.

Свидетельства освобожденных пленных собирали прокуроры Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора.

Производство открыли по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. Освобожденные граждане рассказали о жестоком обращении с гражданскими, а также пытках и применении физического насилия представителями пророссийских боевиков.

В Офисе генпрокурора заявили, что установили 160 мест, в которых насильно удерживают людей на временно оккупированном Донбассе. Подробности и обстоятельства преступлений, а также лиц, их совершивших, следствие будет устанавливать в рамках производства по фактам ведения Россией и ее сателлитами на Донбассе агрессивной войны против Украины.

Объединенное производства также включает факты жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными. Досудебное расследование в указанных производствах будут осуществлять следователи Главного следственного управления СБУ.

Напомним, что на КПВВ «Майорское» 29 декабря на контролируемую правительством часть Украины вернулись 76 граждан. Так называемые ДНР и ЛНР сообщили о 124 лицах, которые передал им Киев.