Обмін на Донбасі: в Рябошапки зібрали свідчення звільнених з підвалів ОРДЛО і відкрили 14 справ, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n132338-v-ryaboshapky-zibraly-svidchennya-zvilnenyh-z-pidvaliv-ordlo-i-vidkryly-14-sprav.html

Ракурс

Слідчі Офісу генпрокурора зібрали свідчення осіб, яких звільнили під час обміну між утримуваними особами, який відбувся 29 грудня 2019 року, і відкрили 14 кримінальних проваджень.

Свідчення звільнених полонених збирали прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора.

Провадження відкрили за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України. Звільнені громадяни розповіли про жорстоке поводження з цивільними, а також катування і застосування фізичного насильства представниками проросійських бойовиків.

В Офісі генпрокурора заявили, що встановили 160 місць, у яких насильно утримують людей на тимчасово окупованому Донбасі. Подробиці та обставини злочинів, а також осіб, які їх скоїли, слідство встановлюватиме в рамках провадження за фактами ведення Росією та її сателітами на Донбасі агресивної війни проти України.

Об'єднане провадження також включає факти жорстокого поводження з цивільним населенням і військовополоненими. Досудове розслідування у вказаних провадженнях здійснюватимуть слідчі Головного слідчого управління СБУ.

Нагадаємо, що на КПВВ «Майорське» 29 грудня в Україну повернулися 76 громадян. Так звані ДНР та ЛНР повідомили про 124 особи, які передав Київ.