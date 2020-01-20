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Обмін на Донбасі: в Рябошапки зібрали свідчення звільнених з підвалів ОРДЛО і відкрили 14 справ, фото — DW

В Рябошапки зібрали свідчення звільнених з підвалів ОРДЛО і відкрили 14 справ

20 січ 2020, 15:35
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Слідчі Офісу генпрокурора зібрали свідчення осіб, яких звільнили під час обміну між утримуваними особами, який відбувся 29 грудня 2019 року, і відкрили 14 кримінальних проваджень.

Свідчення звільнених полонених збирали прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора.

Провадження відкрили за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України. Звільнені громадяни розповіли про жорстоке поводження з цивільними, а також катування і застосування фізичного насильства представниками проросійських бойовиків.

В Офісі генпрокурора заявили, що встановили 160 місць, у яких насильно утримують людей на тимчасово окупованому Донбасі. Подробиці та обставини злочинів, а також осіб, які їх скоїли, слідство встановлюватиме в рамках провадження за фактами ведення Росією та її сателітами на Донбасі агресивної війни проти України.

Об'єднане провадження також включає факти жорстокого поводження з цивільним населенням і військовополоненими. Досудове розслідування у вказаних провадженнях здійснюватимуть слідчі Головного слідчого управління СБУ.

Нагадаємо, що на КПВВ «Майорське» 29 грудня в Україну повернулися 76 громадян. Так звані ДНР та ЛНР повідомили про 124 особи, які передав Київ.

Джерело: Ракурс


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