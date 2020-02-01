Смертельный коронавирус: у изолированной в Ровно женщины заражение не подтвердилось

Смертельный коронавирус. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n133025-smertelnyy-koronavirus-u-izolirovannoy-v-rovno-jenschiny-zarajenie-ne-podtverdilos.html

Ракурс

Смертельный коронавирус 2019-nCoV у жительницы Ровно, которая недавно возвратилась из Китая, не обнаружен.

О результатах лабораторных исследований сообщил руководитель Ровенского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Роман Сафонов на своей странице в Facebook.

Сафонов написал, что пациентку из Ровно пора отпускать домой, так как она не инфицирована новым китайским коронавирусом. Заведующая вирусологической лаборатории Ровенского областного лабораторного центра Инна Хоронжевская работала 31 января до поздней ночи, чтобы установить причину недомогания изолированной пациентки.

Как оказалось, насморк и першение в горле у женщины вызвал аденовирус.

В министерстве здравоохранения сообщают, что на сегодняшний день в Украине нет лабораторно подтвержденных случаев заражения смертельным коронавирусом 2019-nCoV.

Вчера «Ракурс» сообщал, что в Ровно была изолирована женщина с подозрением на коронавирус. Пациентка недавно вернулась из Китая и самостоятельно обратилась к врачам с просьбой проверить ее на коронавирус. Женщина жаловалась на высокую температуру, насморк, кашель и першение в горле.