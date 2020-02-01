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Ракурс
Смертельний коронавірус. Фото: Цензор.НЕТ

Смертельний коронавірус: у ізольованої у Рівному жінки зараження не підтвердилося

1 лют 2020, 18:38
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Смертельний коронавірус 2019-nCoV у мешканки Рівного, яка нещодавно повернулася із Китаю, що невиявлений.

Про результати лабораторних досліджень повідомив керівник Рівненського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я Роман Сафонов на своїй сторінці у Facebook.

Сафонов написав, що пацієнтку з Рівного пора відпускати додому, так як вона не інфікована новим китайським коронавірусом. Завідуюча вірусологічної лабораторії Рівненського обласного лабораторного центру Інна Хоронжевська працювала 31 січня до пізньої ночі, щоб встановити причину нездужання ізольованої пацієнтки.

Як виявилося, нежить і першіння в горлі у жінки викликав аденовірус.

У міністерстві охорони здоров’я повідомляють, що на сьогоднішній день в Україні немає лабораторно підтверджених випадків зараження смертельним коронавірусом 2019-nCoV.

Вчора «Ракурс» повідомляв, що у Рівному була ізольована жінка з підозрою на коронавірус. Пацієнтка недавно повернулася із Китаю і самостійно звернулася до лікарів із проханням перевірити її на коронавірус. Жінка скаржилася на високу температуру, нежить, кашель і першіння у горлі.

Джерело: Ракурс


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