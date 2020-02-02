В Одессе из-за коронавирус пятизвездочный отель отказывается заселять туристов из Китая - СМИ, фото: pxhere

https://racurs.ua/n133051-v-odesse-iz-za-koronavirus-pyatizvezdochnyy-otel-otkazyvaetsya-zaselyat-turistov-iz-kitaya-smi.html

Ракурс

Китайский коронавирус угрожает Украине.

Пятизвездочный отель в Одессе отказывается заселять туристов из Китая. Об этом заявляют местные жители в Facebook.

Одессит Борис Баркара в соцсети рассказал, что на стойке регистрации увидел специальное объявление. Он сделал соответствующее фото.

Извините, но проживание в отеле гостей из Китая запрещено, — говорится в объявлении.

Пятизвездочный отель «Калифорния», расположенный на улице Еврейской. Очевидцы считают, что китайским туристам и гражданам других государств, которые были в КНР, запрещают доступ из-за распространения короновируса.

Автор снимка прокомментировал такое решение отеля. По его мнению, это выглядит как дискриминация.

Ранее в министерстве здравоохранения заявили, что по состоянию на утро 2 февраля 2020 года зарегистрировано 14 568 подтвержденных случаев. Из-за коронавируса погибло более 200 человек.