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В Одессе из-за коронавирус пятизвездочный отель отказывается заселять туристов из Китая - СМИ, фото: pxhere

В Одессе из-за коронавируса пятизвездочный отель отказывается заселять туристов из Китая — СМИ (ФОТО)

2 фев 2020, 19:45
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Китайский коронавирус угрожает Украине.

Пятизвездочный отель в Одессе отказывается заселять туристов из Китая. Об этом заявляют местные жители в Facebook.

Одессит Борис Баркара в соцсети рассказал, что на стойке регистрации увидел специальное объявление. Он сделал соответствующее фото.

В Одессе из-за коронавируса пятизвездочный отель отказывается заселять туристов из Китая - СМИ, фото: facebook.com/boris.barkar

Извините, но проживание в отеле гостей из Китая запрещено, — говорится в объявлении.

Пятизвездочный отель «Калифорния», расположенный на улице Еврейской. Очевидцы считают, что китайским туристам и гражданам других государств, которые были в КНР, запрещают доступ из-за распространения короновируса.

Автор снимка прокомментировал такое решение отеля. По его мнению, это выглядит как дискриминация.

Ранее в министерстве здравоохранения заявили, что по состоянию на утро 2 февраля 2020 года зарегистрировано 14 568 подтвержденных случаев. Из-за коронавируса погибло более 200 человек.

Источник: Ракурс


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