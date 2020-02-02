В Одессе из-за коронавируса пятизвездочный отель отказывается заселять туристов из Китая — СМИ (ФОТО)https://racurs.ua/n133051-v-odesse-iz-za-koronavirus-pyatizvezdochnyy-otel-otkazyvaetsya-zaselyat-turistov-iz-kitaya-smi.htmlРакурс
Китайский коронавирус угрожает Украине.
Пятизвездочный отель в Одессе отказывается заселять туристов из Китая. Об этом заявляют местные жители в Facebook.
Одессит Борис Баркара в соцсети рассказал, что на стойке регистрации увидел специальное объявление. Он сделал соответствующее фото.
Извините, но проживание в отеле гостей из Китая запрещено, — говорится в объявлении.
Пятизвездочный отель «Калифорния», расположенный на улице Еврейской. Очевидцы считают, что китайским туристам и гражданам других государств, которые были в КНР, запрещают доступ из-за распространения короновируса.
Автор снимка прокомментировал такое решение отеля. По его мнению, это выглядит как дискриминация.
Ранее в министерстве здравоохранения заявили, что по состоянию на утро 2 февраля 2020 года зарегистрировано 14 568 подтвержденных случаев. Из-за коронавируса погибло более 200 человек.