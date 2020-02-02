В Одесі через коронавірус п'ятизірковий готель відмовляється заселяти туристів з Китаю – ЗМІ, фото: pxhere

https://racurs.ua/ua/n133051-v-odesi-cherez-koronavirus-p-yatyzirkovyy-gotel-vidmovlyaietsya-zaselyaty-turystiv-z-kytau-zmi.html

Ракурс

Китайський коронавірус загрожує Україні.

П’ятизірковий готель в Одесі відмовляється заселяти туристів з Китаю. Про це заявляють місцеві мешканці у Facebook.

Одесит Борис Баркар у соцмережі розповів, що на стійці реєстрації побачив спеціальне оголошення. Він зробив відповідне фото.

Перепрошуємо, але проживання в готелі гостей з Китаю заборонено, — сказано в оголошені.

П’ятизірковий готель «Каліфорнія», розташований на вулиці Єврейській. Очевидці вважають, що китайським туристам та громадянам інших держав, які були в КНР, забороняють доступ через поширення короновірусу.

Автор знімку прокоментував таке рішення готелю. На його думку, це виглядає як дискримінація.

Раніше у міністерстві охорони здоров’я заявили, що станом на ранок 2 лютого 2020 року зареєстровано 14 568 підтверджених випадків. Через коронавірус загинуло більше 200 людей.