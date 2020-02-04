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Ракурс
Курьезы России: пассажиров электричек будут высаживать, если они плохо пахнут и поют, фото — Новая газета

В России будут высаживать из электричек пассажиров, которые плохо пахнут или поют

4 фев 2020, 10:27
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Министерство транспорта России предложило высаживать из электричек пассажиров, которые плохо пахнут, поют и слушают громкую музыку.

Силовые органы РФ смогут высаживать таких пассажиров. Это произошло после того, как Минтранс уточнил случаи, из-за которых работники органов внутренних дел могут высаживать пассажиров из электричек.

Этот приказ опубликовали на портале проектов нормативно-правовых актов. Согласно этому документу, пассажиров смогут высаживать за то, что они мешают другим громким звуком электронных устройств, игрой на музыкальных инструментах, пением, а также за грязную одежду, неприятный и зловонный запах. В то же время критерии оценки дурного запаха или неопрятной одежды в приказе не установлены.

В проекте указано, что действующий сейчас документ следует дополнить следующим абзацем:

осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает другие действия, нарушающие покой других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда).

В текущей редакции правил сообщается, что пассажира можно высадить, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».

Источник: Ракурс


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