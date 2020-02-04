Курйози Росії: пасажирів електричок висаджуватимуть, якщо вони погано пахнуть і співають, фото — Нова газета

https://racurs.ua/ua/n133129-v-rosiyi-vysadjuvatymut-z-elektrychok-pasajyriv-yaki-pogano-pahnut-chy-spivaut.html

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Міністерство транспорту Росії запропонувало висаджувати з електричок пасажирів, які погано пахнуть, співають і слухають гучну музику.

Силові органи РФ зможуть висаджувати таких пасажирів. Це сталося після того, як Мінтранс уточнило випадки, за які працівники органів внутрішніх справ можуть висаджувати пасажирів з електричок.

Цей наказ опублікували на порталі проектів нормативно-правових актів. Згідно з цим документом, пасажирів зможуть висаджувати за те, що вони заважають іншим гучним звуком електронних пристроїв, грою на музичних інструментах, співом, а також за брудний одяг, неприємний і смердючий запах. Водночас критерії оцінки поганого запаху чи неохайного одягу в наказі не встановлені.

У проекті вказано, що чинний наразі документ слід доповнити таким абзацом:

здійснює використання радіоприймачів, магнітофонів та інших звуковідтворювальних або електронних пристроїв, а також пристроїв звукопідсилення, гру на музичних інструментах, спів та вчиняє інші дії, що порушують спокій інших пасажирів (неприємний, смердючий запах, брудний одяг).

У поточній редакції правил повідомляється, що з поїзда можуть висадити пасажира, якщо він «при посадці в поїзд або на шляху прямування порушує правила проїзду, громадський порядок і заважає спокою інших пасажирів».