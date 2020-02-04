Коронавирус 2019-nCoV не обнаружили в Киеве. Фото: Главком

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Медики не обнаружили коронавирус 2019-nCoV у двух человек, которых госпитализировали с подозрением на эту болезнь в Александровскую больницу Киева.

Еще трем лицам, которые вернулись из Китайской Народной Республики, медики поставили диагноз «аденовирусная инфекция». Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В Минздраве напомнили, что 1 февраля в аэропорту «Борисполь» два пассажира пожаловались на плохое самочувствие. Их госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы с подозрением на заболевание новым коронавирусом 2019-nCoV. В ведомстве заверили, что продолжают мониторинг эпидемической ситуации.

Напомним, 31 января в аэропорт «Борисполь» прибыл очередной «Боинг» из Китая. В самолете, который прибыл из столицы курортного острова Хайнань города Санья, находились 254 пассажира и 15 членов экипажа.