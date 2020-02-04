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Коронавірус 2019-nCoV не виявили в Києві. Фото: Главком

Підозра на коронавірус не підтвердилася у двох пацієнтів у Києві — МОЗ

4 лют 2020, 10:30
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Медики не виявили коронавірус 2019-nCoV у двох осіб, яких госпіталізували з підозрою на цю хворобу до Олександрівської лікарні Києва.

Ще трьох особам, які повернулися з Китайської Народної Республіки, медики поставили діагноз «аденовірусна інфекція». Лабораторні дослідження тривають для встановлення етіології. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

У МОЗ нагадали, що 1 лютого в аеропорту «Бориспіль» двоє пасажирів поскаржилися на погане самопочуття. Їх госпіталізували до інфекційного відділення Олександрівської лікарні з підозрою на захворювання новим коронавірусом 2019-nCoV. У відомстві запевнили, що продовжують моніторинг епідемічної ситуації.

Нагадаємо, 31 січня в аеропорт «Бориспіль» прибув черговий «Боїнг» із Китаю. У літаку, який прибув зі столиці курортного острова Хайнань міста Санья, перебували 254 пасажири та 15 членів екіпажу.

Джерело: Ракурс


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