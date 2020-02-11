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Ракурс
Козак вместо Суркова: в Кремле рассказали, кто будет курировать боевиков на Донбассе, фото — ukraineworld.info

Суркова не отпустили, Козака назначили: в Кремле рассказали, кто будет курировать боевиков на Донбассе

11 фев 2020, 13:21
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В Кремле сообщили, кто будет курировать «украинский вопрос» на высших ступенях власти РФ. Вероятным неформальным лидером всех групп влияния на Киев и Донбасс станет Дмитрий Козак, который является заместителем главы администрации президента РФ.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил на брифинге 11 февраля, что в отставку помощника президента Владислава Суркова, который ранее курировал в путинской администрации «украинское направление», не отпустили.

Козак уже курирует «украинское направление» и вопрос интеграции, — передает слова Пескова УНИАН.

Точную формулировку должностных обязанностей Козака Песков обещал обнародовать позже. Он не уточнил, о какой именно интеграции России и Украины идет речь, заявив, что Москва имеет примеры других успешних проектов в этом смысле.

Песков подтвердил, что именно Козак будет главным чиновником в России, «будет заниматься Украиной».

Вчера «Ракурс» сообщал о встрече теперь уже председателя Офиса президента Украины Андрея Ермака с Козаком. Ермак рассказал, что именно Козак на переговорах с Киевом представляет российскую сторону. Именно с ним Ермак договаривался относительно списков для будущих обменов удерживаемыми лицами.


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