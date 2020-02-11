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Ракурс
Козак замість Суркова: в Кремлі розповіли, хто куруватиме бойовиків на Донбасі, фото — ukraineworld.info

Суркова не відпустили, Козака призначили: в Кремлі розповіли, хто куруватиме бойовиків на Донбасі

11 лют 2020, 13:21
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В Кремлі повідомили, хто куруватиме «українське питання» на вищих щаблях влади РФ. Ймовірним неформальним лідером усіх груп впливу на Київ та Донбас стане Дмитро Козак, який є заступником голови адміністрації президента РФ.

Спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив на брифінгу 11 лютого, що у відставку помічника президента Владислава Суркова, який раніше курував в путінській адміністрації «український напрям», не відпустили.

Козак уже курує «український напрям» і питання «інтеграції», — передає слова Пєскова УНІАН.

Точне формулювання посадових обов’язків Козака Пєсков обіцяв оприлюднити згодом. Він не уточнив, чи йдеться також про інтеграцію Росії та України, заявивши, що Москва має приклади інших успішних проектів у цьому сенсі.

Пєсков підтвердив, що саме Козак буде головним чиновником в Росії, який «буде займатися Україною».

Учора «Ракурс» повідомляв про зустріч тепер вже голови Офісу президента України Андрія Єрмака із Козаком. Єрмак розповів, що саме Козак на переговорах з Києвом представляє російську сторону. Саме з ним Єрмак домовлявся щодо списків для майбутніх обмінів утримуваними особами.


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