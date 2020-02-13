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Ракурс
Первые случаи заболевания новым коронавирусом были зафиксированы в декабре в Китае, фото: Eglin Air Force Base

На Закарпатье госпитализировали гражданина Китая, который вернулся с родины

13 фев 2020, 17:20
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На Закарпатье госпитализировали 30 летнего гражданина Китая, который недавно прибыл с родины с пересадками в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) и Киеве.

Это произошло вчера, в настоящее время никаких клинических симптомов нового коронавируса NCP у него не обнаружили. Об этом в своем Telegram-канале сообщает местный журналист Виталий Глагола со ссылкой на директора областной инфекционной больницы Михаила Поляка.

Отмечается, что гражданин КНР сам добровольно обратился к медикам, его изолировали в специальный бокс, где он находится под наблюдением.

Инкубационный период NCP составляет две недели, однако экспресс-тестов для выявления этой инфекции в Ужгороде нет.

В Украине этот вирус можно обнаружить только лабораторно в Министерстве здравоохранения в Киеве, отмечает журналист.

Напомним, народный депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что новый коронавирус может быть чьим-то маркетинговым ходом.

Источник: Ракурс


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