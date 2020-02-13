Перші випадки захворювання на новий коронавірус були зафіксовані в грудні у Китаї, фото: Eglin Air Force Base

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На Закарпатті госпіталізували 30-річного громадянина Китаю, який нещодавно прибув з батьківщини з пересадками в Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати) та Києві.

Це сталося вчора, наразі жодних клінічних симптомів нового коронавірусу NCP у нього не виявили. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє місцевий журналіст Віталій Глагола з посиланням на директора обласної інфекційної лікарні Михайла Поляка.

Зазначається, що громадянин КНР сам добровільно звернувся до медиків, його ізолювали в спеціальний бокс, де він перебуває під медичним спостереженням.

Інкубаційний період NCP становить два тижні, проте експрес-тестів для виявлення цієї інфекції в Ужгороді немає.

В Україні цей вірус можна виявити тільки лабораторно в Міністерстві охорони здоров’я у Києві, зазначає журналіст.

Нагадаємо, народний депутат від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що новий коронавірус може бути чиїмось маркетинговим ходом.