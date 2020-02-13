Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Перші випадки захворювання на новий коронавірус були зафіксовані в грудні у Китаї, фото: Eglin Air Force Base

На Закарпатті госпіталізували громадянина Китаю, який повернувся з батьківщини

13 лют 2020, 17:20
999

На Закарпатті госпіталізували 30-річного громадянина Китаю, який нещодавно прибув з батьківщини з пересадками в Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати) та Києві.

Це сталося вчора, наразі жодних клінічних симптомів нового коронавірусу NCP у нього не виявили. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє місцевий журналіст Віталій Глагола з посиланням на директора обласної інфекційної лікарні Михайла Поляка.

Зазначається, що громадянин КНР сам добровільно звернувся до медиків, його ізолювали в спеціальний бокс, де він перебуває під медичним спостереженням.

Інкубаційний період NCP становить два тижні, проте експрес-тестів для виявлення цієї інфекції в Ужгороді немає.

В Україні цей вірус можна виявити тільки лабораторно в Міністерстві охорони здоров’я у Києві, зазначає журналіст.

Нагадаємо, народний депутат від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що новий коронавірус може бути чиїмось маркетинговим ходом.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Українці досі чекають: евакуйовані з Уханя через коронавірус британці вийшли «на волю» після карантину

Сьогодні у Великій Британії відпустили додому 83 осіб, які відбули два тижні карантину після того, як влада евакуювала своїх громадян із заблокованого через новий коронавірус китайського міста Ухань. Українці досі чекають на евакуацію з Уханя

Світові новини
17:35

Переділ областей поки що не набирає 226 голосів у Раді — Корнієнко

Питання переділу меж областей і зменшення їх кількості поки що не набирає 226 голосів у парламенті, заявляють у провладній фракції «Слуга народу». Інше проблемне питання: чи потрібно залишати окружні (повітові) ради

Новини України
17:24