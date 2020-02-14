Женщину укусил больной бешенством бездомный собака, фото: Needpix

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С Николаевского горсовета Центральный районный суд Николаева решил взыскать 60 тыс. грн компенсации женщине, которая пострадала от укуса больной бешенством бездомной собаки.

Нападение животного произошло 28 марта 2018 года в одном из районов города, когда пострадавшая возвращалась домой. Больная собака неожиданно подбежала к ней и укусила за левое бедро. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В результате женщине пришлось пройти курс лечения, который длился 28 дней.

По мнению суда, горсовет не осуществляет никаких действенных мер по направлению надлежащей организации и вылова бездомных собак и их временной изоляции и распределение в приютах. Поэтому такое бездействие находится в прямой причинной связи с этим инцидентом.

Также суд признал несостоятельными ссылки ответчика на создание подчиненного горсовету специализированного коммунального предприятия «Центр защиты животных», поскольку его наличие не нивелирует обязанностей по местных властей в сфере благоустройства города.

Кроме того, суд считает, что потерпевшая понесла потери неимущественного характера, подверглась физическим страданиям и значительному испугу за неспровоцированное нападение животного.

Напомним, в августе в Киеве пьяный мужчина, которого разозлила собака, открыл огонь по посетителям одного из кафе.