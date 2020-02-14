Жінку вкусив хворий на сказ безпритульний собака, фото: Needpix

https://racurs.ua/ua/n133692-cina-ukusu-mykolayivskiy-miskradi-dovedetsya-splatyty-kompensaciu-za-napad-hvorogo-na-skaz.html

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З Миколаївської міськради Центральний районний суд Миколаєва вирішив стягнути 60 тис. грн компенсації жінці, котра постраждала від укусу хворого на сказ безпритульного собаки.

Напад тварини стався 28 березня 2018 року в одному з районів міста, коли постраждала поверталася додому. Хворий собака несподівано підбіг до неї та вкусив за ліве стегно. Про це повідомляє прес-служба суду.

В результаті жінці довелося пройти курс лікування, який тривав 28 днів.

На думку суду, міськрада не здійснює жодних дієвих заходів щодо спрямування належної організації та вилову безпритульних собак та їх тимчасової ізоляції й розподілення у притулках. Тож, така бездіяльність перебуває в прямому причинному зв’язку з цим інцидентом.

Також суд визнав неспроможними посилання відповідача на створення підпорядкованого міськраді спеціалізованого комунального підприємства «Центр захисту тварин», оскільки його наявність не нівелює обов’язків щодо місцевої влади у сфері благоустрою міста.

Крім того, суд вважає, що потерпіла зазнала втрат немайнового характеру, фізичних страждань та значного переляку через неспровокований напад тварини.

Нагадаємо, у серпні в Києві п’яний чоловік, якого розлютила собака, відкрив вогонь по відвідувачах одного з кафе.