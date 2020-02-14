Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Жінку вкусив хворий на сказ безпритульний собака, фото: Needpix

Ціна укусу: Миколаївській міськраді доведеться сплатити компенсацію за напад хворого на сказ безпритульного собаки

14 лют 2020, 10:49
999

З Миколаївської міськради Центральний районний суд Миколаєва вирішив стягнути 60 тис. грн компенсації жінці, котра постраждала від укусу хворого на сказ безпритульного собаки.

Напад тварини стався 28 березня 2018 року в одному з районів міста, коли постраждала поверталася додому. Хворий собака несподівано підбіг до неї та вкусив за ліве стегно. Про це повідомляє прес-служба суду.

В результаті жінці довелося пройти курс лікування, який тривав 28 днів.

На думку суду, міськрада не здійснює жодних дієвих заходів щодо спрямування належної організації та вилову безпритульних собак та їх тимчасової ізоляції й розподілення у притулках. Тож, така бездіяльність перебуває в прямому причинному зв’язку з цим інцидентом.

Також суд визнав неспроможними посилання відповідача на створення підпорядкованого міськраді спеціалізованого комунального підприємства «Центр захисту тварин», оскільки його наявність не нівелює обов’язків щодо місцевої влади у сфері благоустрою міста.

Крім того, суд вважає, що потерпіла зазнала втрат немайнового характеру, фізичних страждань та значного переляку через неспровокований напад тварини.

Нагадаємо, у серпні в Києві п’яний чоловік, якого розлютила собака, відкрив вогонь по відвідувачах одного з кафе.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Адвокат Януковича у ДБР: нардеп вимагає провести службове розслідування щодо Бабікова (ДОКУМЕНТ)

Народний депутат Олександра Устінова сьогодні звернулася до тимчасового виконувача обов’язків директора ДБР Ірини Венедіктової з вимогою провести службове розслідування стосовно її першого заступника Олександра Бабікова

Новини України
12:20

«МАУ і держава працюють окремо»: вдова загиблого в Ірані капітана лайнера поскаржилася на бюрократичну машину

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані забрала життя дев’яти членів екіпажу. Дружина командира екіпажу Катерина Гапоненко зустрілася з проблемами бюрократичного характеру під час оформлення державних виплат на дітей

Новини України
12:11

Долітався: НАЗК почало перевірку через поїздку Зеленського до Оману (ДОКУМЕНТ)

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПКА) почало перевірку за фактом невнесення президентом України Володимиром Зеленським даних про поїздку до Оману у свою декларацію

Новини України
09:58
1432