ДТП в Киеве: в результате столкновения легковушки и маршрутки пострадали шесть человек

Последствия инцидента, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n133695-dtp-v-kieve-v-rezultate-stolknoveniya-legkovushki-i-marshrutki-postradali-shest-chelovek.html

Ракурс

В Киеве на Подоле в результате столкновения легкового автомобиля «Ауди» и маршрутного такси пострадали шесть человек, среди которых беременная женщина.

Инцидент произошел вчера вечером на улице Кирилловской, сообщает пресс-служба полиции Киева.

По предварительной информации, 28-летний водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения

Пострадали трое пассажиров маршрутки, а также водитель «Ауди» и двое его пассажиров. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По этому инциденту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, 12 февраля в Полтаве ряд пассажиров общественного транспорта пострадали в результате столкновения маршрутки с припаркованным троллейбусом.