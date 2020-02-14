Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия инцидента, фото: Национальная полиция

ДТП в Киеве: в результате столкновения легковушки и маршрутки пострадали шесть человек

14 фев 2020, 11:26
999

В Киеве на Подоле в результате столкновения легкового автомобиля «Ауди» и маршрутного такси пострадали шесть человек, среди которых беременная женщина.

Инцидент произошел вчера вечером на улице Кирилловской, сообщает пресс-служба полиции Киева.

По предварительной информации, 28-летний водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения

Пострадали трое пассажиров маршрутки, а также водитель «Ауди» и двое его пассажиров. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По этому инциденту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, 12 февраля в Полтаве ряд пассажиров общественного транспорта пострадали в результате столкновения маршрутки с припаркованным троллейбусом.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Убийство Шеремета: Дугарь не стали отпускать из-под домареста

Киевский апелляционный суд оставил подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь под ночным домашним арестом. Сторона защиты просила изменить меру пресечения и освободить Дугарь на поруки

Новости Украины
12:41

Адвокат Януковича в ГБР: нардеп требует провести служебное расследование в отношении Бабикова (ДОКУМЕНТ)

Народный депутат Александра Устинова сегодня обратилась к временно исполняющей обязанности директора ГБР Ирине Венедиктовой с требованием провести служебное расследование в отношении ее первого заместителя Александра Бабикова

Новости Украины
12:20