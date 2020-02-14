ДТП в Киеве: в результате столкновения легковушки и маршрутки пострадали шесть человек

ДТП в Киеве: в результате столкновения легковушки и маршрутки пострадали шесть человекhttps://racurs.ua/n133695-dtp-v-kieve-v-rezultate-stolknoveniya-legkovushki-i-marshrutki-postradali-shest-chelovek.htmlРакурс
В Киеве на Подоле в результате столкновения легкового автомобиля «Ауди» и маршрутного такси пострадали шесть человек, среди которых беременная женщина.
Инцидент произошел вчера вечером на улице Кирилловской, сообщает пресс-служба полиции Киева.
По предварительной информации, 28-летний водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения
Пострадали трое пассажиров маршрутки, а также водитель «Ауди» и двое его пассажиров. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
По этому инциденту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Напомним, 12 февраля в Полтаве ряд пассажиров общественного транспорта пострадали в результате столкновения маршрутки с припаркованным троллейбусом.