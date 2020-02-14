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Ракурс
Наслідки інциденту, фото: Національна поліція

ДТП у Києві: внаслідок зіткнення легковика та маршрутки постраждали шестеро осіб

14 лют 2020, 11:26
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У Києві на Подолі внаслідок зіткнення легкового автомобіля «Ауді» та маршрутного таксі постраждали шестеро осіб, серед яких вагітна жінка.

Інцидент стався вчора ввечері на вулиці Кирилівській, повідомляє прес-служба поліції Києва.

За попередньою інформацією, 28-річний водій легковика не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршруткою. Встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння

Постраждали троє пасажирів маршрутки, а також водій «Ауді» та двоє його пасажирів. Їх госпіталізували із травмами різного ступеню тяжкості.

За цим інцидентом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, 12 лютого в Полтаві низка пасажирів громадського транспорту постраждали внаслідок зіткнення маршрутки з припаркованим тролейбусом.

Джерело: Ракурс


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