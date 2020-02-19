Киевских спасателей порадовали новой техникой. Фото: Ракурс

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Ракурс

Спасатели в Киеве получили новую технику. Им передали новые подъемники, спецмашины и дыхательные аппараты.

Новую спецтехнику передали в Киевской городской государственной администрации в среду, 19 февраля. Об этом сообщает корреспондент «Ракурса».

Спасателям передали три телескопических подъемника и аварийно-спасательный автомобиль. Также были приобретены за средства государственного бюджета коленчатый автоподъемник и специальная пожарная автолестница для проведения спасательных работ и тушения пожаров на высоте до 53 м.

Кроме того, спасатели получили также 22 комплекта дыхательных аппаратов, которые обеспечат выполнение необходимых работ на объектах метрополитена.

В мероприятии принял участие и мэр Киева Виталий Кличко. Он поблагодарил пожарных за их работу и отметил, что за последние четыре года благодаря спасателям были спасены жизни 1 тыс. 600 человек. По его словам, с каждым годом количество несчастных случаев в Киеве увеличивается из-за изношенности инфраструктуры.

Напомним, ранее Министерство культуры Украины, здание которого находится в Шевченковском районе Киева по улице Ивана Франко, охватил пожар. Возгорание произошло в подвальном помещении, вследствие чего дымом был затянут третий этаж помещения.