Київських рятувальників потішили новою технікою. Фото: Ракурс

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Ракурс

Рятувальники в Києві отримали нову техніку. Їм передали нові підйомники, спецмашини та дихальні апарати.

Нову спецтехніку передали в Київській міській державній адміністрації в середу, 19 лютого. Про це повідомляє кореспондент «Ракурсу».

Рятувальникам передали три телескопічних підйомника та аварійно-рятувальний автомобіль. Також були придбані за кошти державного бюджету колінчастий автопідйомник та спеціальна пожежна автодрабина для проведення рятувальних робіт та гасіння пожеж на висоті до 53 м.

Окрім того, рятувальники отримали також 22 комплекти дихальних апаратів, які забезпечать виконання необхідних робіт на об'єктах метрополітену.

У заході взяв участь і мер Києва Віталій Кличко. Він подякував пожежників за їхню роботу та зазначив, що за останні чотири роки завдяки рятувальникам були врятовані життя 1 тис. 600 осіб. За його словами, з кожним роком кількість нещасних випадків в Києві збільшується через зношеність інфраструктури.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури України, будівля якого розташована в Шевченківському районі Києва по вулиці Івана Франка, охопила пожежа. Займання сталося в підвальному приміщенні, внаслідок чого димом був затягнутий третій поверх приміщення.