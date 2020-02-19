Окружение Зеленского: Financial Times предсказывает Ахметову роль Коломойского, фото — Газета.ru

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский может вскоре получить помощь олигарха Рината Ахметова вместо другого миллиардера Игоря Коломойского. Олигархи конкурируют между собой за влияние на президента.

Такие расклады для Зеленского прогнозирует Financial Times, сообщает «BBC-Украина».

Издание утверждает, что факт покупки Ахметовым виллы во Франции за 200 млн евро не должен успокаивать Коломойского — владелец «Шахтера» еще не готовится к комфортной пенсии на Средиземноморье.

У 53-летнего Ахметова еще немало дел в Украине и он хочет стать союзником Зеленского, чтобы одновременно ослабить влияние своего давнего соперника, — пишет FT.

По словам FT, Ахметов предлагает Зеленскому прежде всего медийную поддержку, поскольку телеэфир каналов Коломойского очень быстро может перестать быть лояльным к нему.

Причина этого — спор вокруг «ПриватБанка». Коломойский становится в таком случае проблемой для президента. Именно нерешенность проблемы «ПриватБанка», является, по мнению издания, причиной ухудшения отношений Коломойского и Зеленского.

Политолог Владимир Фесенко в материале считает, что Ахметов сейчас ищет точки соприкосновения. Одна из них — донецкие корни Ахметова. Они делают олигарха другом Зеленского в вопросе реинтеграции Донбасса.

Если Киев восстановит контроль над регионом, возможность Ахметова предоставить гарантии работы тысячам людей делает его ключевой фигурой в вопросе мирного урегулирования, — пишет FT.

Работу Зеленского уже начали положительно освещать медиа Ахметова — «Украина» и новый канал «Украина 24», а человек из окружения Зеленского назвал отношение медиа олигарха «очень хорошим к нам».

В конце 2019 года появилось расследование, в котором утверждалось, что Ахметов продолжает контролировать туристический бизнес в аннексированном Крыму.