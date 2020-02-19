Оточення Зеленського: Financial Times пророкує Ахметову роль Коломойського, фото — Газета.ru

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський може незабаром отримати допомогу олігарха Ріната Ахметова замість іншого мільярдера Ігоря Коломойського. Олігархи конкурують між собою за вплив на президента.

Такі розклади для Зеленського прогнозує Financial Times, повідомляє «BBC-Україна».

Видання стверджує, що факт купівлі Ахметовим вілли у Франції за 200 млн євро не повинен заспокоювати Коломойського — власник «Шахтаря» ще не готується до комфортної пенсії на Середземномор’ї.

53-річний Ахметов має ще чимало справ в Україні і хоче стати союзником Зеленського, щоб одночасно послабити вплив свого давнього суперника, — пише FT.

За словами FT, Ахметов пропонує Зеленському передусім медійну підтримку, оскільки телеефір каналів Коломойського дуже швидко може припинити бути лояльним до нього.

Причина цього — суперечка щодо «ПриватБанку». Коломойський стає у такому випадку проблемою для президента. Саме невирішеність проблеми «ПриватБанку», є, на думку видання, причиною погіршення стосунків Коломойського і Зеленського.

Політолог Володимир Фесенко у матеріалі вважає, що Ахметов нині шукає точки дотику. Одна з них — донецьке коріння Ахметова. Воно робить олігарха товаришем Зеленського у питанні реінтеграції Донбасу.

Якщо Київ відновить контроль над регіоном, можливість Ахметова надати гарантії роботи тисячам людей робить його ключовою фігурою в питанні мирного врегулювання, — пише FT.

Роботу Зеленського вже почали позитивно висвітлювати медіа Ахметова — «Україна» і новий канал «Україна 24», а людина з оточення Зеленського назвала ставлення медіа олігарха «дуже гарним до нас».

Наприкінці 2019 року з’явилося розслідування, у якому стверджувалося, що Ахметов продовжує контролювати туристичний бізнес в анексованому Криму.