В Верховной Раде начали скупать голоса народных депутатов. Фото: РБК

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В Верховной Раде началась скупка голосов нардепов за законопроект о рынке земли в Украине.

За голосование по земельной реформе предлагают от 20 до 200 тыс. долл. Некоторые депутаты, которые раньше боялись брать взятки, уже не отказываются от таких денег. Об этом 20 февраля заявил внефракционный нардеп Антон Поляков, передает «Обозреватель».

По словам нардепа, сейчас продолжаются активные переговоры в кулуарах парламента, чтобы знать, кому сколько денег нужно дать. Поляков подчеркнул, что обеспеченным нардепам от «Слуги народа» 20 тыс. долл. не играют роли, но есть политики, которые берут деньги за 5−10 голосов.

Я прошелся по «слугах народа» специально на начале голосования за землю на позапрошлой неделе. Мажоритарщики, которые были яростно против и боялись ответной реакции со своего округа, уже говорили с улыбкой на лицах — все классно. Я уже понял, что мнение на 180 градусов изменилась, — отметил нардеп.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины продолжила во втором чтении рассматривать законопроект № 2178−10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Всего запланировано обработать 4 тыс. 18 внесенных поправок, ожидается, что рассмотрение проекта закона займет длительное время.