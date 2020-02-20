У Верховній Раді почали скуповувати голоси народних депутатів. Фото: РБК

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У Верховній Раді розпочалася скуповування голосів нардепів за законопроект про ринок землі в Україні.

За голосування по земельну реформу пропонують від 20 до 200 тис. дол. Деякі депутати, які раніше боялися брати хабарі, вже не відмовляються від таких грошей. Про це 20 лютого заявив позафракційний нардеп Антон Поляков, передає «Обозреватель».

За словами нардепа, наразі тривають активні переговори в кулуарах парламенту, щоб знати, кому скільки грошей потрібно дати. Поляков наголосив, що забезпеченим нардепам від «Слуги народу» 20 тис. дол. не грають ролі, але є політики, які беруть гроші за 5−10 голосів.

Я пройшовся по «слугах народу» спеціально на початку голосування за землю на позаминулому тижні. Мажоритарники, які були люто проти і боялися відповідної реакції зі свого округу, вже говорили з посмішкою на обличчях — все класно. Я вже зрозумів, що думка на 180 градусів змінилася, — зазначив нардеп.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України продовжила у другому читанні розглядати законопроект № 2178−10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Загалом заплановано опрацювати 4 тис. 18 внесених поправок, очікується, що розгляд проекту закону займе тривалий час.