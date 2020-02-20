Лайнер Diamond Princess, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n134028-koronavirus-na-laynere-ukraincy-esche-ne-proshli-testy-kotorye-podtverdyat-vyzdorovlenie-mid.html

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Тесты на коронавирус, которые бы подтвердили выздоровление двух украинцев, заразившихся на борту находящегося возле берегов Японии лайнера Diamond Princess, еще не проведены.

Сейчас они еще находятся в больницах Токио. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

По его словам, украинцев выпишут после того, как результаты двух анализов на коронавирус будут отрицательными.

На данный момент тесты еще не были сделаны, — подчеркнул Погорельцев.

Всего на борту лайнера Diamond Princess, когда он прибыл в Японию в начале февраля, было 3,7 тыс. человек. Сейчас, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано 634 случая инфицирования пассажиров и членов экипажа Diamond Princess и две смерти. 27 инфицированных находятся в тяжелом состоянии (14 из них — японцы), один вылечился.

Напомним, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий сегодня заявил, что двое инфицированных украинцев с Diamond Princess выздоровели.