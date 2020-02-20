Лайнер Diamond Princess, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n134028-koronavirus-na-layneri-ukrayinci-sche-ne-proyshly-testy-yaki-pidtverdyat-odujannya.html

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Тести на коронавірус, які б підтвердили одужання двох українців, що інфікувалися на борту лайнера Diamond Princess, котрий перебуває біля берегів Японії, ще не проведені.

Наразі вони ще перебувають у лікарнях Токіо. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на директора Департаменту консульської служби МЗС України Сергія Погорельцева.

За його словами, українців випишуть після того, як результати двох аналізів на коронавірус будуть негативними.

На даний момент тести ще не було зроблено, — наголосив Погорельцев.

Загалом на борту лайнера Diamond Princess, коли він прибув до Японії на початку лютого, було 3,7 тис. людей. Наразі, за даними Всесвітньої організації з охорони здоров’я, зафіксовано 634 випадки інфікування пасажирів і членів екіпажу Diamond Princess та дві смерті. 27 інфікованих перебувають у тяжкому стані (14 з них — японці), один вилікувався.

Нагадаємо, голова парламентського комітету із питань здоров’я нації, нардеп від фракції «Слуга народу» Михайло Радуцький сьогодні заявив, що двоє інфікованих українців з Diamond Princess видужали.