Обновления Гражданского и Уголовного кодексов и разработка Медицинского: Стефанчук рассказал, за что возьмется Рада после изменений в Конституцию, фото — Антикор

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Ракурс

Первый вице-спикер Совета Руслан Стефанчук анонсировал разработку и внедрение в Украине нескольких новых кодексов. Речь идет о появлении Медицинского кодекса, Кодекса электронных коммуникаций и Кодекса об административных процедурах.

Стефанчук сообщил, что за эти юридические новации парламент возьмется после того, как проголосует за внесенные в Раду президентом изменения в Конституцию.

Кроме того, правящее большинство намерено обновить Гражданский, Кодекс об административных правонарушениях, Жилищный и Уголовный кодексы, сообщается в трансляции из «Форума реформ: на пути в Вильнюс».

Первый блок — это изменения в Конституцию (сокращение депутатов, законодательная инициатива народа, адвокатская монополия) плюс децентрализация, — заявил Стефанчук.

Он еще раз повторил тезисы о необходимости систематизации украинского законодательства. Другим блоком задач для Рады будет рекодификация, которая коснется Гражданского кодекса, Жилищного кодекса и Уголовного кодекса.

Отдельно первый вице-спикер заявил о принятии законов, предусмотренных программой президента Владимира Зеленского, касающихся инвестиционного климата, диджитализации, суда присяжных и медиации. В Украине намерены создать и Бюро экономической безопасности, которое возьмет на себя функции надзора, которые присущие другим правоохранительным органам и вызывают их и давление на бизнес.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Верховная Рада, по версии Стефанчук, займется очисткой законодательства от «мусора», которое уже потеряло актуальность и в течение длительного времени не применяется.