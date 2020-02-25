Оновлення Цивільного і Кримінального кодексів і розробка Медичного: Стефанчук розповів, за що візьметься Рада після змін у Конституцію, фото — Антикор

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Ракурс

Перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук анонсував розробку і впровадження в Україні кількох нових кодексів. Йдеться про появу Медичного кодексу, Кодексу електронних комунікацій та Кодекс про адміністративні процедури.

Стефанчук повідомив, що за ці юридичні новації парламент візьметься після того, як запровадить внесені у Раду президентом зміни до Конституції.

Крім того, провладна більшість має намір оновити Цивільний, Кодекс про адміністративні правопорушення, Житловий та Кримінальний кодекси, повідомляється у трансляції із «Форуму реформ: на шляху до Вільнюса».

Перший блок — це зміни до Конституції (скорочення депутатів, законодавча ініціатива народу, адвокатська монополія тощо) плюс децентралізація, — заявив Стефанчук.

Він вкотре повторив тези про необхідність систематизації українського законодавства. Іншим блоком завдань для Ради буде рекодифікація, яка торкнеться Цивільного кодексу, Житлового кодексу та Кримінального кодексу.

Окремо перший віце-спікер заявив про ухвалення законів, передбачених програмою президента Володимира Зеленського, які стосуються інвестиційного клімату, діджиталізації, суду присяжних і медіації. В Україні мають намір створити й Бюро економічної безпеки, яке перебере на себе функції нагляду, які непритаманні іншим правоохоронним органам, які спричиняють їхній та тиск на бізнес.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Верховна Рада, за версією Стефанчука, займеться очищенням законодавства від «сміття», яке вже втратило актуальність й впродовж тривалого часу не застосовується.