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Ракурс
Турция созвала экстренное заседание НАТО. Фото: ТСН

НАТО соберется на экстренное заседание из-за гибели турецких военных в Идлибе

28 фев 2020, 10:56
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Анкара созвала экстренное заседание НАТО из-за гибели 33 турецких солдат турецкой армии.

Турция инициировала срочное собрание Альянса на основании ст. 4 Североатлантического договора. Заседание состоится 28 февраля в Брюсселе, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

Как известно, ст. 4 предусматривает, что «договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон под угрозой».

Ранее Столтенберг призвал Сирию и Россию уважать международное право и поддержать усилия ООН по мирному урегулированию. Генсек Североатлантического альянса обвинил Дамаск и Москву в «неизбирательных авиаударах».

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении военного положения в стране после того, как 33 турецких солдат погибли в сирийском Идлибе в результате атаки войск России и армии Сирии. После этой агрессии турецкие войска уничтожают военную технику, позиции и живую силу Вооруженных сил Сирии.

Источник: Ракурс


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