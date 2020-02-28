Туреччина скликала екстрене засідання НАТО. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n134404-nato-zberetsya-na-ekstrene-zasidannya-cherez-zagybel-tureckyh-viyskovyh-v-idlibi.html

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Анкара скликала екстрене засідання НАТО через загибель 33 турецьких солдатів турецької армії.

Туреччина ініціювала термінове зібрання Альянсу на підставі ст. 4 Північноатлантичного договору. Засідання відбудеться 28 лютого в Брюсселі, повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг у Twitter.

Як відомо, ст. 4 передбачає, що «договірні сторони завжди консультуватимуться одна з одною в разі, якщо, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека будь-якої зі сторін під загрозою».

Раніше Столтенберг закликав Сирію та Росії поважати міжнародне право і підтримати зусилля ООН з мирного врегулювання. Генсек Північноатлантичного альянсу звинуватив Дамаск і Москву в «невибіркових авіаударах».

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про запровадження воєнного стану в країні після того, як 33 турецьких солдатів загинули у сирійському Ідлібі внаслідок атаки військ Росії та армії Сирії. Після цієї агресії турецькі війська знищують військову техніку, позиції і живу силу Збройних сил Сирії.