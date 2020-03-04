Верховная Рада рассматривает отставку Гончарука. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n134671-vneocherednoe-zasedanie-verhovnoy-rady-uvolnenie-goncharuka-i-izbranie-novogo-premera.html

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Верховная Рада начала внеочередное заседание, проведение которого инициировал президент Владимир Зеленский.

Ожидается, что народные избранники сегодня уволят с должности премьер-министра Алексея Гончарука. Действующий премьер уже написал заявление об отставке. На должность нового премьер-министра депутаты «Слуги народа» согласовали кандидатуру вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Парламент планирует назначить ряд новых министров. На должность министра обороны претендует Андрей Таран, министра социальной политики — Марина Лазебная, министра развития общин и территорий — Алексей Чернышов, министр здравоохранения Илья Емец.

Главные пункты повестки дня — «о Кабинете министров Украины» и «о деятельности МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка». Об этом сообщается на сайте ВРУ.

На внеочередном заседании запланировано рассмотрение закона № 3003П «Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях», № 3015П «О внесении изменений в раздел VI „Заключительные и переходные положения“ закона Украины „О национальной безопасности Украины“ относительно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск».

Во втором чтении нардепы могут рассмотреть законопроект № 2500Д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины «О предотвращении коррупции».

Напомним, 2 марта Алексей Гончарук подал заявление об отставке. Преемником Гончарука может стать Денис Шмыгаль — действующий вице-премьер развитию общин и территорий.