Верховна Рада розглядає відставку Гончарука. Фото: slovoidilo.ua

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Верховна Рада України розпочала позачергове засідання, проведення якого ініціював президент Володимир Зеленський.

Очікується, що народні обранці сьогодні звільнять з посади прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Чинний прем'єр вже написав заяву про відставку. На посаду нового прем'єр-міністра депутати «Слуги народу» узгодили кандидатуру віце-прем'єра Дениса Шмигаля.

Парламент планує призначити низку нових міністрів. На посаду міністра оборони претендує Андрій Таран, міністра соціальної політики — Марина Лазебна, міністра розвитку громад і територій — Олексій Чернишов, міністра охорони здоров’я — Ілля Ємець.

Головні пункти порядку денного — «про Кабінет міністрів України» та «про діяльність МВС, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку». Про це повідомляється на сайті ВРУ.

На позачерговому засіданні запланований розгляд закону № 3003П «Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях», № 3015П «Про внесення змін до розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення“ закону України „Про національну безпеку України“ щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ».

У другому читанні нардепи можуть розглянути законопроект № 2500Д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям закону України «Про запобігання корупції».

Нагадаємо, 2 березня Олексій Гончарук подав заяву про відставку, сьогодні це питання розглядатиме рада на позачерговій сесії. Наступником Гончарука може стати Денис Шмигаль — чинний віце-прем'єр з розвитку громад і територій.