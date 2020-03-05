Министр Олег Немчинов ранее критиковал Зеленского. Фото: ukraina.ru

https://racurs.ua/n134715-novyy-ministr-kabmina-nemchinov-podderjival-poroshenko-i-nazyval-zelenskogo-slugoy-kremlya-foto.html

Ракурс

Олег Немчинов, новый министр Кабинета министров Украины, ранее оскорблял в сети кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Чиновник, который заменил в правительстве Дмитрия Дубилета, активно поддерживал Петра Порошенко — главного соперника Зеленского на выборах. Немчинов называл Зеленского «слугой Кремля» и «резидентом». Кроме того, он публиковал на своей странице в Facebook материалы в которых Зеленского называли «кумиром быдла». Об этом 5 марта сообщает «Обозреватель».

Также министр правительства Шмыгаля хвастался в интернете тем, что «организовывал праймериз» в «Европейскую солидарность». На выборах президента он заявлял, что отдал свой голос за Порошенко.

Действующий министр уже отреагировал на старые публикации. В их распространение Немчинов обвинил недоброжелателей, которые якобы искажают информацию.

Не успел начать выполнение обязанностей, а уже со скриншотов репостов о ходе избирательной кампании 2019 недоброжелатели перекручивают и комментируют! Я благодарю премьер-министра за предложение стать частью правительственной команды, а президенту за то, что для него профессионализм, проукраинская позиция и искоренения коррупции во власти является приоритетом над тем, как ты голосовал в 2019 году! — говорится в его сообщении в Facebook.

Напомним, 4 марта Верховная Рада уволила с должности премьер-министра Алексея Гончарука и назначил новым главой Кабинета министров вице-премьер-министра, министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. В самом правительстве тоже произошли кадровые перестановки.