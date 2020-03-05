Міністр Олег Немчінов раніше критикував Зеленського. Фото: ukraina.ru

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Олег Немчінов, новий міністр Кабінету міністрів України, раніше ображав у мережі кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Посадовець, який замінив в уряді Дмитра Дубілета, активно підтримував Петра Порошенка — головного суперника Зеленського на виборах. Немчінов називав Зеленського «слугою Кремля» і «резидентом». Крім того, він публікував на своїй сторінці у Facebook матеріали у яких Зеленського називали «кумиром бидла». Про це 5 березня повідомляє «Обозреватель».

Також міністр уряду Шмигаля хизувався в інтернеті тим, що «організовував праймеріз» у «Європейську солідарність». На виборах президента він заявляв, що віддав свій голос за Порошенка.

Чинний міністр вже відреагував на старі публікації. У їх поширення Немчінов звинуватив недоброзичливців, які начебто перекручують інформацію.

Не встиг розпочати виконання обов’язків, а вже зі скріншотів репостів про хід виборчої кампанії 2019 недоброзичливці перекручують і коментують! Я дякую прем'єр-міністру за пропозицію стати частиною урядової команди, а президенту за те, що для нього професіоналізм, проукраїнська позиція і викорінення корупції у владі є пріоритетом над тим, як ти голосував у 2019 році! — йдеться у його повідомленні в Facebook.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада звільнила з посади прем'єр-міністра Олексія Гончарука й призначила новим очільником Кабінету міністрів віце-прем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля. У самому уряді теж відбулися кадрові перестановки.