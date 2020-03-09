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Польша вводит санитарный контроль на украино-польской границе. Фото: polskapraca.in.ua

Польша вводит санитарный контроль на границах с Украиной, ФРГ и Чехией

9 мар 2020, 20:09
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Польша введет санитарный контроль на границах с Украиной, Чехией, Германией, Беларусью и Россией.

С 10 марта на внешних границах Польши будут введены медицинские и санитарные процедуры. Санитарно-эпидемиологический контроль будет осуществляться круглосуточно. Будут проверять автобусы и микроавтобусы. Об этом 9 марта заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский на пресс-конференции, передает «Укринформ».

По словам министра, санитарный контроль уже ввели в четырех пунктах пропуска на немецко-польской границе и в одном — на границе с Чехией. В этих пунктах пропуска границу пересекают рейсовые автобусы.

Председатель Пограничной службы Польши Томаш Прага уточнил, что с 9 марта вводится санитарный контроль в пунктах «Колбасково», «Свецко», «Ольшина», «Эндриховице» и «Гожички».

В рамках контроля всем пассажирам и водителям будут измерять температуру тела, проверять карту путешественника, которую каждый должен заполнить на польском или английском языках.

Напомним, в Украине сегодня утвердили новый усиленный план борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Минздрав должен разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий в случае возникновения новых случаев коронавируса и довести его до сведения местных органов власти.


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