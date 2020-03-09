Польща вводить санітарний контроль на україно-польському кордоні. Фото: polskapraca.in.ua

https://racurs.ua/ua/n134895-polscha-vvodyt-sanitarnyy-kontrol-na-kordonah-iz-ukrayinou-frn-ta-chehiieu.html

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Польща запровадить санітарний контроль на кордонах з Україною, Чехією, Німеччиною, Білоруссю та Росією.

З 10 березня на зовнішніх кордонах Польщі будуть запроваджені медичні та санітарні процедури. Санітарно-епідеміологічний контроль здійснюватиметься цілодобово. Перевірятимуть автобуси та мікроавтобуси. Про це 9 березня заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський на прес-конференції, передає «Укрінформ».

За словами міністра, санітарний контроль вже запровадили у чотирьох пунктах пропуску на німецько-польському кордоні та в одному — на кордоні з Чехією. У цих пунктах пропуску кордон перетинають рейсові автобуси.

Голова Прикордонної служби Польщі Томаш Прага уточнив, що з 9 березня санітарний контроль запроваджується у пунктах «Колбасково», «Свєцко», «Ольшина», «Єндриховіце» та «Гожичкі».

У межах контролю усім пасажирам та водію вимірюватимуть температуру тіла, перевірятимуть карту подорожуючого, яку кожний має заповнити польською або англійською мовами.

Нагадаємо, в Україні сьогодні затвердили новий посилений план боротьби з поширенням в Україні коронавірусної інфекції COVID-19. МОЗ повинно розробити комунікаційний план по визначенню алгоритмів дій у разі виникнення нових випадків коронавірусу та довести його до відома місцевих органів влади.