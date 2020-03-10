Алексей Гончарук, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n134926-oask-otkazalsya-rassmatrivat-zayavlenie-goncharuka-kotoroe-moglo-zablokirovat-otstavku.html

Ракурс

Окружной админсуд Киева (ОАСК) отказался рассматривать поданное от имени гражданина Алексея Гончарука заявление об обеспечении иска, согласно которому главе Верховной Рады могли запретить ставить на рассмотрение вопрос об отставке предыдущего украинского правительства.

Об этом говорится в тексте решения от 4 марта, обнародованного на портале «Судебная власть Украины».

Такое решение суд мотивировал тем, что заявитель не выполнил требования Кодекса административного судопроизводства Украины и не указал регистрационный номер своей учетной карточки плательщика налогов или номер и серию паспорта, в связи с чем у суда не было возможности идентифицировать его личность.

Также в представленных заявителем документах суд не обнаружил доказательств уплаты соответствующего судебного сбора.

Поэтому заявление было возвращено без рассмотрения.

Напомним, соответствующее заявление в ОАСК поступило 3 марта. В пресс-службе Кабмина вскоре опровергли, что тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук подавал такое заявление.