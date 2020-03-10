Олексій Гончарук, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n134926-oask-vidmovyvsya-rozglyadaty-zayavu-goncharuka-yaka-mogla-zablokuvaty-vidstavku-uryadu.html

Ракурс

Окружний адмінсуд Києва (ОАСК) відмовився розглядати подану від імені громадянина Олексія Гончарука заяву про забезпечення позову, згідно з котрою голові Верховної Ради могли заборонити ставити на розгляд питання про відставку попереднього українського уряду.

Про це йдеться у тексті рішення від 4 березня, оприлюдненого на порталі «Судова влада України».

Таке рішення суд мотивував тим, що заявник не дотримався вимог Кодексу адміністративного судочинства України та не вказав реєстраційний номер своєї облікової картки платника податків чи номер і серію паспорта, у зв’язку з чим у суду не було можливості ідентифікувати його особу.

Також у поданих заявником документах суд не виявив доказів сплати відповідного судового збору.

Тож заяву було повернуто без розгляду.

Нагадаємо, відповідна заява до ОАСК надійшла 3 березня. У прес-службі Кабміну невдовзі спростували, що тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук подавав таку заяву.