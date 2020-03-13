Отменили футбольные матчи в Европе из-за коронавируса. Фото: Википедия

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Лига чемпионов и Лига Европы официально отменены из-за пандемии китайского коронавируса SARS-CoV-2.

Приостановление проведения всех еврокубковых матчей связано с распространением китайского коронавируса. Футбольные поединки отменены на неопределенное время. Об этом 13 марта сообщается в официальном заявлении УЕФА.

В свете событий, связанных с распространением COVID-19 в Европе и соответствующих решений, принятых правительствами стран, все клубные матчи УЕФА, запланированные на следующую неделю, откладываются, — говорится в заявлении.

Тем временем стало известно, что коронавирусом заразился главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета. В связи с этим клуб объявил о закрытии тренировочной базы и введении карантина. Теперь работники и футболисты «Арсенала» пройдут все необходимые тесты в соответствии с государственных руководящих принципов охраны здоровья.

Коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили и у игрока лондонского футбольного клуба «Челси» Каллума Хадсон-Одой. Игроки первой команды, тренерский штаб и персонал, которые недавно контактировали с инфицированным, отправились на двухнедельный карантин.

Также стало известно, что футбольный клуб «Эвертон» объявил о самоизоляции команды после того, как один из игроков сообщил о симптомах коронавируса. Три игрока «Лестер-Сити» также находятся в самоизоляции, им еще не поставлен диагноз.

Карта распространения коронавирус SARS- Cov- 2 (обновляется).

Напомним, УЕФА в связи с пандемией коронавируса может объявить о переносе Евро-2020 на 2021 год. Соответствующее решение могут объявить во вторник, 17 марта.