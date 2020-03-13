Скасували футбольні матчі в Європі через коронавірус. Фото: Вікіпедія

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Ліга чемпіонів і Ліга Європи офіційно скасовані через пандемію китайського коронавірусу SARS-CoV-2.

Призупинення проведення всіх єврокубкових матчів пов’язане з поширенням китайського коронавірусу. Футбольні поєдинки скасовані на невизначений час. Про це 13 березня повідомляється в офіційній заяві УЄФА.

У світлі подій, пов’язаних з поширенням COVID-19 в Європі і відповідних рішень, прийнятих урядами країн, всі клубні матчі УЄФА, заплановані на наступний тиждень, відкладаються, — йдеться в заяві.

Тим часом стало відомо, що коронавірусом заразився головний тренер лондонського «Арсеналу» Мікель Артета. У зв’язку з цим клуб оголосив про закриття тренувальної бази та запровадження карантину. Тепер працівники і футболісти «Арсеналу» пройдуть всі необхідні тести відповідно до державних керівних принципів охорони здоров’я.

Коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили й у гравця лондонського футбольного клубу «Челсі» Каллума Хадсона-Одої. Гравці першої команди, тренерський штаб і персонал, які нещодавно контактував з інфікованим, вирушили на двотижневий карантин.

Також стало відомо, що футбольний клуб «Евертон» оголосив про самоізоляцію команди після того, як один з гравців повідомив про симптоми коронавірусу. Троє гравців «Лестер-Сіті» також знаходяться в самоізоляції, їм ще не поставлений діагноз.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, УЄФА у зв’язку з пандемією коронавірусу може оголосити про перенесення Євро-2020 на 2021 рік. Відповідне рішення можуть оголосити у вівторок, 17 березня.