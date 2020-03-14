Из-за коронавируса переносятся футбольные соревнования, фото: PxHere

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Евро-2020 — чемпионат Европы по футболу 2020 года, могут провести в декабре.

Соответствующий вопрос будет обсуждаться во вторник на видеоконференции УЕФА с 55 ассоциациями-членами, сообщает издание The Telegraph со ссылкой на информированные источники.

Этот чемпионат должен был начаться 12 июня и проходить в 11 странах, однако в связи с эпидемией нового коронавируса SARS-CoV-2 летом, вероятно, будут доигрывать прерванные национальные чемпионаты по футболу.

Еще один вариант выхода из ситуации — перенос чемпионата Европы на лето 2021 года.

Из-за коронавируса уже прекращены ряд чемпионатов в Европе, а также матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. В Украине футбольные матчи пока проходят по расписанию, но без зрителей.

Напомним, в Еврокомиссии считают, что процесс распространения коронавируса по Евросоюзу остановить невозможно, однако можно замедлить.