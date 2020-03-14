Через коронавірус переносяться футбольні змагання, фото: PxHere

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Євро-2020 — чемпіонат Європи з футболу 2020 року, можуть провести у грудні.

Відповідне питання обговорюватимуть у вівторок на відеоконференції УЄФА з 55 асоціаціями-членами, повідомляє видання The Telegraph з посиланням на інформовані джерела.

Цей чемпіонат мав розпочатися 12 червня і відбуватися у 11 країнах, однак у зв’язку з епідемією нового коронавірусу SARS-CoV-2 влітку, ймовірно, дограватимуть перервані національні чемпіонати з футболу.

Ще один варіант виходу із ситуації — перенесення чемпіонату Європи на літо 2021 року.

Через коронавірус вже припинено низку чемпіонатів у Європі, а також матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи. В Україні футбольні матчі наразі відбуваються за розкладом, проте проходять без глядачів.

Нагадаємо, у Єврокомісії вважають, що процес поширення коронавірусу Євросоюзом зупинити неможливо, проте можна уповільнити.