Коронавирус в Черновцах. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирус распространяется очень быстро, особенно если зараженный человек контактирует с большим количеством людей. Жительница Хотинского района Черновицкой области, у которой был обнаружен коронавирус, принимала активное участие в общественной жизни родного села.

На протяжении последней недели женщина посещала митинги, которые устраивались по поводу объединения в ОТГ. В митингах принимали участие жители пяти соседних сел, сообщает «Обозреватель».

Активность женщины легко объяснима, так как ранее она была депутатом райсовета. После этого женщина три года работала в Италии. По словам соседей, она не пропускала ни одного митинга и тесно контактировала с другими жителями села.

Также женщина принимала участие в митинге под стенами Черновицкой гособладминистрации 9 марта, на который съехались жители многих сел.

По словам местных жителей, села в их районе идут одно за другим и есть большая вероятность того, что заболевших коронавирусом намного больше, чем сообщают официальные инстанции.

Много в селе и прибывших из Италии. Многие даже пытаются скрыть, что они вернулись домой из этой страны. Местные жители утверждают, что некоторые люди чувствуют недомогание, но продолжают ходить в магазины и на митинги.

Селяне удивлены, почему местные власти не оповещают население о грозящей опасности, ведь заболевшая женщина могла контактировать с несколькими десятками людей.

Как ранее писал «Ракурс», в Черновцах выздоровел первый больной коронавирусом. Если через двое суток у пациента повторный анализ покажет отрицательный результат, то он будет выписан из стационара.